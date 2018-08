Wagner Group: schimmig privé-leger van het Kremlin

De dood van drie Russische journalisten vestigt de aandacht op de Russische 'Wagner Group'. Slecht nieuws voor de schimmige organisatie van Russische huurlingen, want die opereert liefst in de schaduw.

Midden in de nacht, bij een wegversperring in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), vonden ze de dood: Orchan Dzjemal (51), Kiril Radtsjenko (33) en Alexander Rastorgoejev (47), drie journalisten uit Rusland. Volgens de in ongenade gevallen - en in ballingschap levende - oligarch Michail Chodorkovski, een verklaard tegenstander van Vladimir Poetin, waren de journalisten bezig met een onthullende film over de omstreden ’Wagner Group’. Chodorkovski zou de reportage in Afrika ook hebben gefinancierd.

In theorie kunnen de drie ook het slachtoffer zijn geworden van een roofoverval, maar de link met de Wagner Group maakt de zaak voor velen verdacht. In Rusland is geschokt gereageerd op de dood van de drie. Volgens een collega van de slachtoffers zouden ze sinds hun landing in Afrika al zijn tegengewerkt. In de Centraal Afrikaanse Republiek, rijk aan goud-, diamant- en uraniummijnen, traint Rusland traint sinds kort – met goedkeuring van de Verenigde Naties - de strijdkrachten voor de strijd tegen criminele bendes.

Wagner staat te boek als particulier militair bedrijf. Het wordt ook wel de tegenhanger genoemd van het Amerikaanse Blackwater. Net als dat bedrijf levert Wagner huurlingen, vaak oud-commando’s, voor ‘speciale diensten’. Die kunnen uiteenlopen van training tot bewaking en ook gewapende interventie. Blackwater

raakte zo in opspraak tijdens de oorlog in Irak vanwege een wilde schietpartij

waarbij onschuldige burgers omkwamen.

Kremlin

Formeel heeft het Kremlin niets te maken met de Wagner Group. Maar de grote baas van de organisatie, de steenrijke Jevgeni Prigozjin, is wel een vertrouweling van de Russische president. Dezelfde Prigozjin is door justitie in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens het opzetten van een ‘trollenfabriek’. Van daaruit zou middels fake news-bombardementen zijn geprobeerd de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 te beïnvloeden. Prigozjin en andere kopstukken van Wagner werden twee jaar geleden tijdens een openbare ceremonie onderscheiden door het Kremlin. Huurlingen van de organisatie maken gebruik van de trainingsfaciliteiten van het Russische ministerie van Defensie.

Wagner werd opgericht door Dimitry Utkin, ex-brigadecommandant van Spetsnaz GRU, de commando-eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De naam ‘Wagner’ zou refereren aan zijn passie voor het Derde Rijk. Utkin was actief in Syrië maar zijn groep trok de aandacht door de strijd in de oostelijke Oekraïne. Formeel ontkent Rusland hier elke betrokkenheid maar het zijn zwaar bewapende eenheden die strijden tegen het Oekraïense leger. Het is ook hier waar het raketsysteem stond waarmee de rampvlucht MH17 werd neergehaald.

Risico

Het blijkt voor de pers riskant in het doen en laten van Wagner te spitten. Eerder dit jaar viel een Russische journalist van zijn balkon op de vijfde etage. Hij was bezig met verhalen over de verliezen die huurlingen van de organisatie hadden geleden in de oorlog in Syrië. Berucht is de slag bij Khasram waarbij tientallen, misschien wel tweehonderd Wagner huurlingen sneuvelden bij een Amerikaans bombardement. Gek genoeg verdween die zaak snel in de doofpot, maar dappere journalisten proberen de waarheid boven water te krijgen over wat Wagner precies voorstelt.

Volgens de Russische militaire expert Pavel Felgenhauer gaat de organisatie nergens heen zonder toestemming van het Kremlin. Hij vermoedt niet dat Russische huurlingen hun landgenoten in Afrika zelf hebben gedood. Verhinderd hebben ze de aanval in ieder geval niet.