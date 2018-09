Wagner-rel in Israël: Excuses na draaien 'hemelse muziek, van verachtelijke man'

In Israël rust een taboe op het spelen van muziek van Wagner, die erg geliefd was in nazi-Duitsland. Luisteraars kregen een gedeelte van de opera Götterdämmerung te horen, bericht het Britse BBC News.



De Israëlische publieke omroep erkende dat het pijnlijk kan zijn voor Holocaust-overlevenden om muziek van Wagner te horen op de radio. Een medewerker zou een fout hebben gemaakt door de operamuziek te laten horen.



Niet alle Israëliërs staan achter de Wagner-boycot. ,,We brengen niet de denkbeelden van de componist ten gehore, maar zijn prachtige muziek'', zei het hoofd van het Israëlische Wagner-genootschap volgens de krant Haaretz. ,,Hij was een verachtelijke man die hemelse muziek schreef.''