‘Wannabe soldaten’ wilden gouverneur uit vakantiehuis ontvoeren vanwege coronamaatregelen

Dit gaat Melania Trump doen nu ze niet langer first lady is

22 januari ,,Het was mijn grootste eer uw first lady te zijn.” Met die woorden nam Melania Trump afscheid van het Amerikaanse volk voor ze met manlief naar hun buitenverblijf in Florida vertrok. De inauguratie van Joe Biden bijwonen deed ze niet, haar aanhangers een laatste keer toespreken dus wel. Maar wat staat er op de agenda van mevrouw Trump nu ze haar rol in het Witte Huis niet meer op zich hoeft te nemen?