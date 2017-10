Wapenhandel via dark web opgerold

De man verkocht de wapens via de geheime marktplaats AlphaBay. De aangehouden man had een benijdenswaardig leven, volgens het Spaanse dagblad The Olive Press. Hij kocht een jacht dat hij in de Spaanse jachthaven aanlegde.



Volgens de Europese politieorganisatie Europol waren twee kopers betrokken bij moorden. Bij een inval vond de politie een arsenaal aan wapens. Sommige wapens werd naar het Verenigd Koninkrijk verstuurd, maar ook naar Duitsland. Een Duitse klant schoot zichzelf dood na ontvangst van een wapen.



Het onderzoek loopt al sinds maart. Dark web gebruikers maken gebruik van encryptietechnologie, waardoor zij zich anoniem kunnen bewegen op het internet. Hierdoor is het ook mogelijk drugs te verhandelen.



AlphaBay werd in juli opgeheven door justitie in de Verenigde Staten, Canada en Thailand. De site was de opvolger van Silk Road, die in 2013 werd gesloten door de FBI.