Wat als de meteoriet ter grootte van flatgebouw wél richting aarde vloog: ‘We kunnen duwtje geven’

Nog dagelijks sterven er mensen in Marioepol: ‘Hitler was voor ons vriendelij­ker dan Poetin’

Zeker 22.000 inwoners van de Oekraïense havenstad Marioepol zijn omgekomen in de oorlog. Nog dagelijks sterven er mensen in de stad, zegt de gevluchte burgemeester Vadym Bojtsjenko. ,,Hitler was voor ons vriendelijker dan Poetin.”