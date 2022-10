Wat als een dictator in de knel komt? ‘Hitler wilde zo’n beetje heel Duitsland opblazen’

met video Liz Truss stapt na zes weken op als premier van Groot-Brittannië

De Britse premier Liz Truss treedt af. Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt tijdens een statement voor de ambtswoning aan Downing Street 10. Ze voelt niet langer de steun die een premier nodig heeft. Ze was zes weken premier, maar is in zeer korte tijd zwaar onder vuur komen te liggen door mislukte plannen om de economie te hervormen.

20 oktober