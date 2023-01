Wat gebeurde er met 15-jarige Emanuela? Vaticaan heropent na 40 jaar onderzoek naar verdwijning

Het was Alessandro Diddì, de hoofdofficier van justitie van het Vaticaan zelf, die gisteren bevestigde wat ’s middags al rondzong in de Kerkelijke Staat; het onderzoek naar de verdwijning van Emanuela Orlandi wordt heropend. ,,Ook op verzoek van de familie”, verklaarde Diddì.



Na veertig jaar lijkt het Vaticaan eindelijk licht te willen werpen op één van haar grootste mysteries. ,,Het Vaticaan is er na al die jaren achter gekomen dat Emanuela Vaticaans staatsburger is”, is het wat cynische commentaar van journalist Andrea Purgatori, die de zaak sinds het begin volgt. ,,Paus Franciscus doet eindelijk wat zijn twee voorgangers niet deden, de zaak Orlandi onderzoeken binnen de Vaticaanse muren.”

Verdwenen

Op 22 juni 1983 verdween de toen 15-jarige Emanuela Orlandi, ze ging naar muziekles in de Romeinse binnenstad, maar kwam nooit meer thuis. Er is nooit een lichaam gevonden, maar er werden ook geen tekenen van leven gegeven door de vermeende kidnappers. Aan de familie Orlandi zijn alleen persoonlijke bezittingen getoond, het boekje van de muziekschool en dat van haar school. Over wat er met de 15-jarige dochter van een medewerker van de paus is gebeurd, gaan de wildste theorieën. De ontvoering - want het enige wat we zeker weten is dat Emanuela Orlandi ontvoerd is - zou mogelijk te maken hebben met de aanslag op paus Johannes Paulus II twee jaar eerder. Andere theorieën: Emanuela zou in een klooster in Engeland wonen, of een gezin hebben gesticht in Turkije. Meest voor de hand liggend verhaal: ze is al jaren dood. Duidelijk is dat de ontvoering en vermissing van Emanuela Orlandi al 40 jaar een mysterie is. Netflix wijdde er zelfs een vierdelige documentaire serie, Vatican Girl, aan.

,,Ik ben ervan overtuigd dat daar, in het Vaticaan, de waarheid ligt”, zegt Emanuela’s broer Pietro tegen de de Italiaanse krant Corriere Della Sera. Al 40 jaar zoekt hij onvermoeibaar naar de waarheid over het lot van zijn zusje. ,,Zo lang ik geen stoffelijke resten heb, leeft ze voor mij nog”, vertelde hij twee maanden terug tegen deze krant. Nu zegt hij nieuwe aanwijzingen te hebben van wat er met Emanuela gebeurd is en vestigt zijn hoop op dit nieuwe onderzoek.

Verrassing

In 2015 heeft de Italiaanse justitie het onderzoek naar Emanuela Orlandi definitief gestaakt. Dat de Vaticaanse justitie nu besluit het onderzoek te heropenen, komt als een verrassing. ,,Ik denk dat de dood van paus Benedictus XVI daar zeker mee te maken heeft”, stelt journalist Purgatori. ,,Eén van de theorieën is dat Benedictus onder andere aftrad vanwege een beschamend geheim in de zaak Orlandi.”

Het onderzoek in de zaak Orlandi gaat zeker enkele maanden of misschien wel een jaar duren, maar volgens journalist Purgatori komen we eindelijk een stapje dichter bij de waarheid. ,,Als het Vaticaan een onderzoek opent dan betekent dat ze wat te vertellen hebben. Anders hadden ze gewoon hun mond kunnen blijven houden, zoals de afgelopen veertig jaar hebben gedaan. Het is duidelijk dat paus Franciscus heeft besloten dat er vanuit de kerk een verklaring moet komen over wat er gebeurd is.”