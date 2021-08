Wat heeft Trump te verbergen? Justitie VS wil zijn belastingaangiftes alsnog inzien, maar oud-president weigert

Neergescho­ten first lady zag president Haïti in hun kamer sterven: ‘Het is voorbij, dacht ik’

3 augustus De weduwe van de op 7 juli doodgeschoten Haïtiaanse president Jovenel Moïse doet in een eerste interview sinds de aanslag een oproep aan de Verenigde Naties om haar te helpen met het vinden van de opdrachtgevers van de geruchtmakende moord. ,,Iemand heeft de opdracht gegeven en iemand heeft het geld betaald. Dit zijn de mensen die we zoeken”, zegt first lady Martine Moïse in het interview met CNN, waarin ze voor het eerst huiveringwekkende details over de avond van de aanslag deelt.