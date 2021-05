Wat kun je beginnen tegen ‘de laatste dictator van Europa’?

Europese leiders zijn in alle staten over de ‘kaping’. Maar wat kunnen ze beginnen. En heeft Aleksandr Loekasjenko misschien niet in zijn eigen voet geschoten? Gezien alle commotie kun je je afvragen of de gedwongen landing van een lijntoestel wel zo’n slimme zet was. De onstuimige baas van wat vaak ‘de laatste dictatuur van Europa’ wordt genoemd, leek juist net even in wat luwte gekomen. Even was Belarus geen voorpaginanieuws. Totdat Loekasjenko dus opdracht gaf tot een spraakmakende aanhouding.