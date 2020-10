Wat we kunnen leren van de Japanse methode: geen ‘blijf thuisorders’ of strenge lockdowns

Nieuw-Zeelander vrijuit na doodrijden Nederland­se (37) die op wereldreis was

14 oktober De man die de botsing veroorzaakte waarbij de 37-jarige Miranda Frijns uit het Limburgse Born eind vorig jaar om het leven kwam in Nieuw-Zeeland, wordt niet veroordeeld. De aanklager in de zaak trok de aanklachten tegen de man in omdat alles erop wijst dat hij voor het ongeluk al bewusteloos was.