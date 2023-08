Water in Noorwegen stijgt nog ondanks einde extreme regenval, Zweden trekt code rood in

met video Inferno in Hawaïaans vakantiepa­ra­dijs: 36 doden en histori­sche stad in de as: ‘Tranen in mijn ogen’

Het paradijselijke Hawaï is zwaar getroffen door hevige natuurbranden. Het ooit bruisende eiland Maui is verwoest. De vlammenzee legde de historische toeristenstad Lahaina in de as en heeft aan zeker 36 mensen het leven gekost. ‘Het is moeilijk mijn stad te zien afbranden.’