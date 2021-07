Watersnoodramp in Duitsland en België: al ruim 100 doden, tientallen vermisten en snelweg onder water

In Duitsland wordt een nog onbekend aantal mensen vermist. Alleen al in het zwaar getroffen gebied Ahrweiler in de deelstaat Rijnland-Palts gaat het om 30 personen, verklaarde minister-president Malu Dreyer vrijdagmiddag na een spoedvergadering van het deelstaatparlement.



Bondskanselier Angela Merkel nam vanuit de Verenigde Staten, waar ze onder andere een ontmoeting had met president Joe Biden, deel aan de videoconferentie. Merkel verzekerde de getroffen mensen in de deelstaat ‘zowel op korte als op lange termijn steun van de federale regering’. De bondskanselier is ook in gesprek met de deelstaatregering over een ‘spoedig bezoek aan het rampgebied’.

Het water begint overal in Rijnland-Palts weliswaar te zakken, maar daarmee komt volgens minister-president Malu Dreyer van de deelstaat geen einde aan het lijden. ,,Hulpdiensten vinden nu de slachtoffers die zijn verdronken tijdens de catastrofe. Dan kun je eigenlijk alleen maar huilen. Dat is horror’’, zei ze eerder op de dag na een bezoek aan de brandweer in Trier.

Quote Hulpdien­sten vinden nu de slachtof­fers die zijn verdronken tijdens de catastrofe Malu Dreyer, minister-president van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

In totaal eisten de overstromingen van de Ahr en Moezel al minstens 63 mensenlevens in de deelstaat. Onder de slachtoffers twaalf bewoners van een verzorgingshuis voor mensen met zware beperkingen. Ze werden in hun slaap verrast door een vloedgolf die de begane grond van de instelling onder water zette. Een nachtwaker die de bewoners op verzoek van de brandweer wilde evacueren, werd eveneens verrast en kon niks meer uitrichten.

Noordrijn-Westfalen

In de noordelijke buurstaat Noordrijn-Westfalen zijn al zeker 43 doden te betreuren. In Erftstadt-Blessem, zo’n 20 kilometer ten zuiden van Keulen, werd tot nu toe één slachtoffer geborgen van een aardverschuiving. Die verwoestte een aantal huizen en een deel van een kasteel én overspoelde rijksweg B265. Een deel van de snelweg A1, een belangrijke Noord-Zuid-verbinding in Duitsland, kwam onder water te staan en moest worden afgesloten. Op sommige plaatsen staat het water twee meter hoog. De autoriteiten gaan uit van meerdere doden omdat niet alle automobilisten hun voertuig op tijd zouden hebben kunnen verlaten.

De situatie bij een als ‘zeer instabiel’ geclassificeerde stuwdam bij Euskirchen, zo’n 50 kilometer ten westen van Bonn, was vrijdagavond “stabiel maar nog steeds kritisch”. Het water in het stuwmeer achter de Steinbachtalsperre stond door een verstopte afvoer zo hoog dat de dam gevaar liep vanwege de enorme druk. De brandweer probeert die te verlichten door het wegpompen van water. Technici ontdekten nog geen scheurtjes in de dam.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De afgesloten snelweg A1, een belangrijke Noord-Zuid-verbinding in Duitsland, ter hoogte van Erftstadt. © Videostill YouTube / Die Welt

België

Het officiële dodental door de overstromingen in de Belgische provincies Luik, Luxemburg en Namen bedroeg vrijdagmiddag 20, verklaarden bewindslieden tijdens een gezamenlijke persconferentie van de verschillende regeringen. Minstens 20 mensen worden nog vermist. In Maaseik, zo’n 20 kilometer ten zuidwesten van Roermond, was de situatie vrijdagavond nog ‘precair’ door de hoge waterstand van de Maas. Het waterpeil zakte weliswaar maar de grote vraag was of de ondergrond van de dijk het zou houden.

De Belgische premier Alexander de Croo kondigde een dag van nationale rouw aan op dinsdag 20 juli. De feestelijkheden ter gelegenheid van de nationale feestdag, een dag later, worden beperkt.