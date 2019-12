Wederopbouw Sint Maarten vrijwel stilgevallen

De afgelopen dagen leidde het ongenoegen over het uitblijven van herstel op het Franse deel tot hevige rellen. De onrust sloeg niet over naar het Nederlandse deel. Daar heerst volgens de Ombudsman van Sint Maarten een ‘sociale crisis’. Dat is vooral te merken aan het haperende herstel van huizen en andere gebouwen. Irma, die in september 2017 over het eiland trok, beschadigde 90 procent van de gebouwen. Daarvan is nog maar zo’n 10 procent opgeknapt.