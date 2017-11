'Weer een drama, wanneer verandert er iets?'

Direct na de eerste berichten over het drama in Sutherland Springs, waar een gewapende man zeker 27 mensen doodschoot in de lokale kerk, stellen veel Amerikanen opnieuw vraagtekens bij de wapenwetgeving in de VS.

Dat gebeurde ook al na de schietpartij in Las Vegas, waarbij vorige maand 58 mensen werden doodgeschoten door de Amerikaan Stephen Paddock. ,,Nadat 85 mensen zijn vermoord binnen 40 dagen, moeten we iets gaan doen aan onze wapenwetgeving’’, schreef de bekende publicist Tony Posnanski vanavond op Twitter. Vele andere Amerikanen schrijven vergelijkbare berichten. ‘Wat een drama, wanneer verandert er iets aan onze wetgeving?’ ‘Bidden voor Sutherland Springs is niet genoeg. We hebben nieuwe wapenwetten nodig!’

Wapenwet

President Trump gaf na de brute aanslag in Las Vegas aan dat hij het nog geen goed moment vond om over nieuwe wapenwetten te praten. ,,We hebben hier te maken met een tragedie.’’ Zijn persvoorlichter voegde daar aan toe: ,,Er is een tijd en een plek voor politiek debat, maar het is nu eerst tijd om als land samen te komen.’’ Trump heeft sindsdien niets gezegd over zijn standpunten over mogelijke strengere wapenwetgeving. De roep daarom klinkt al jaren in de VS, maar vele andere Amerikanen hechten juist sterk aan hun recht om over wapens te beschikken.