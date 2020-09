Weer geruzie rond mysterieuze dood Zuid-Koreaanse ambtenaar

Noord-Korea, dat eerder bij monde van leider Kim Jong-un spijt betuigde vanwege het grensincident, laat de buren weten zelf naar het lichaam te zullen zoeken en dat over te dragen als het wordt gevonden.

Zuid-Korea is op zoek naar het lichaam van de 47-jarige visserijfunctionaris die vorige week door Noord-Koreaanse soldaten werd doodgeschoten nadat hij door onbekende oorzaak was afgedreven naar de grens in de Gele Zee. Zuid-Korea beweert dat Noord-Korea hem doodschoot en het lichaam verbrandde, terwijl Noord-Korea zegt dat het lichaam in zee is gevallen nadat de man, die ‘illegaal’ zou hebben geprobeerd het land binnen te komen, was neergeschoten.

Vrijdag bood de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn excuses aan voor de moord in een zeldzaam bericht aan het presidentiële kantoor van Seoel, waarin hij zei dat hij grote spijt had van het ‘ongelukkige’ incident dat had plaatsvonden in de wateren van zijn land. Gisteren reageerde de Zuid-Koreaanse regering met de vraag aan Noord-Korea om aanvullend en liefst gezamenlijk onderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Het is onwaarschijnlijk dat Noord-Korea dat verzoek zal accepteren.

Zuid-Koreaanse soldaten patrouilleeren langs het strand van Yeonpyeong.

Vaag

Wat er gebeurde, blijft nog steeds heel vaag. Volgens Zuid-Koreaanse media is de achternaam van het 47-jarige slachtoffer Lee, was hij recent gescheiden en had hij flinke schulden. Zijn oudere broer, Lee Rae-jin, zegt dat er weinig klopt van het Zuid-Koreaanse verhaal dat het hier een overloper betreft die de pech had te worden neergeschoten door zijn nieuwe vrienden.

Ambtenaar Lee zou al een dag vermist zijn geweest van het onderzoeksschip waarop hij meevoer. Dat werd niet gemeld. Volgens de familie willen de Zuid-Koreaanse autoriteiten hun verantwoordelijkheid ontduiken omdat ze niet direct een zoektocht organiseerden naar de vermiste man. Gek genoeg werden diens schoenen en identiteitspas aan boord gevonden.

Geen aanwijzingen

De broer en de rest van de familie vertellen dat er geen enkele aanwijzing was van ook maar de minste interesse van de ambtenaar in Noord-Koreaanse zaken. Zij noemen het ondenkbaar dat hij een spion kan zijn geweest of eraan dacht over te lopen. De broer gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de man, die net naar een ander schip was overgeplaatst, in het water belandde en in de sterke stroming afdreef naar Noord-Koreaanse wateren.

Vissers in de buurt noemen de versie van de calculerende overloper eveneens onwaarschijnlijk. ,,Hij had geen goede zwemkleding om naar de andere kant te zwemmen en het is onmogelijk om met een vlot en een zwemvest te navigeren”, aldus een visser in een lokale krant.

De Zuid-Koreaanse politie onderzoekt de schulden van de man, die mogelijk reden konden zijn het land te ontvluchten.