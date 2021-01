Weer migrantenkaravaan richting VS: 'Biden zal ons helpen’

Een eerste groep van ongeveer driehonderd mensen vertrok donderdag uit San Pedro Sula, de tweede stad van het land. Die asielzoekers lopen naar het 100 kilometer verderop gelegen Corinto, bij de grens met Guatemala. ,,We vluchten voor armoede. Ik heb geen baan meer sinds de pandemie begon in maart”, zei een 36-jarige kok, die haar man en drie kinderen achterlaat.

De Amerikaanse autoriteiten roepen de asielzoekers op thuis te blijven. ,,Jullie stellen jezelf bloot aan risico’s tijdens deze gevaarlijke reis”, zei het waarnemende hoofd van de Amerikaanse grensbewakingsdienst onlangs. ,,Ook worden het leven en de gezondheid in gevaar gebracht van mensen in de VS en landen in de regio omdat Covid-19 zich kan verspreiden.”