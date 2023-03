Weerman emotioneel als hij ziet hoe tornado op dorp afraast: al meer dan twintig doden in Mississippi

Man (69) botst met elektri­sche fiets tegen verkeers­licht en overlijdt

Een 69-jarige man is overleden aan de gevolgen van een ernstige val met zijn e-bike in Bocholt, vlak over de grens met Duitsland bij Aalten. Het ongeluk gebeurde donderdag, het slachtoffer bezweek drie dagen later aan zijn verwondingen, meldt de Duitse politie.