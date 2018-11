‘Weggejaagd’ na brexit: ‘We zijn onder een bus gegooid’

‘Ons huis staat nu te koop’

Rien van Keulen (66): ,,We hebben ons huis te koop gezet en zodra we een acceptabel bod krijgen, zijn we weg. De brexitstem voelt als een persoonlijke aanval op mij, als EU-burger. Dat is de belangrijkste reden om te verhuizen. Ik heb 43 jaar in Engeland gewoond, maar voel me hier niet meer thuis. Het is een verschrikkelijk gevoel niet meer welkom te zijn. Soms heeft mijn Britse vrouw Frances het er moeilijk mee, dat ik het zo voel. Zij zegt: ‘Ik moet kiezen tussen mijn man en mijn land.’



Ook vind ik dat de Britse regering het niet goed aanpakt: na de brexit zal de economie erop achteruitgaan. Daarnaast maak ik me zorgen over de NHS, de gezondheidszorg. Er werken veel te weinig Britten in de NHS, en dus zijn we afhankelijk van artsen en verplegend personeel uit EU-landen. Die willen nu niet meer komen. En degenen die er zijn, lopen weg en gaan ergens anders aan de slag. Daardoor zal de zorg verslechteren.