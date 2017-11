'Weinstein huurde leger van spionnen in om vrouwen het zwijgen op te leggen'

De gevallen filmproducent Harvey Weinstein heeft in de herfst van 2016 een team van privédetectives ingehuurd. Dat moest informatie verzamelen over de vrouwen en journalisten die aantijgingen jegens hem naar buiten wilden brengen. Daarmee wilde Weinstein hen onder druk zetten om zo de beschuldigingen van seksueel misbruik in de kiem te smoren.

Dat meldt The New Yorker. Het blad sprak zeven mensen die direct bij de praktijken betrokken waren. De firma's die de voormalige filmbaas inhuurde waren onder meer Kroll – één van de grootste bedrijven voor bedrijfsinformatie ter wereld – en Black Cube, dat grotendeels wordt gerund door voormalige officieren van de Israëlische geheime dienst Mossad en andere Israëlische veiligheidsdiensten.

Volgens de bronnen van The New Yorker was het doel van Weinstein, inmiddels door ruim zestig vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, het verzamelen van informatie om zo te voorkomen dat de aanklachten jegens hem publiek zouden worden gemaakt. Die gegevens zou hij hebben willen gebruiken om de vrouwen te intimideren, in diskrediet te brengen of op andere wijze tegen te werken.

Valse voorwendselen

De diensten leken het specifiek gemunt te hebben op Rose McGowan, de actrice die Weinstein ervan beschuldigt haar te hebben verkracht. Twee detectives zouden onder valse voorwendselen een afspraak met McGowan hebben gemaakt om informatie over haar in te winnen. Eén spion deed zich voor als een vrouwenrechtenactiviste en achterhaalde met welke journalist zij had gesproken. De journalist, die verschillende slachtoffers van Weinstein interviewde, werd vervolgens uitgenodigd door de 'mensenrechtenactiviste' om deel te nemen aan haar 'campagne tegen discriminatie tegen vrouwen op de werkvloer'. Het eigenlijke doel was echter om zoveel mogelijk journalisten in de gaten te houden, om zo bronnen te achterhalen.

Fictie

De woordvoerster van Weinstein, Sallie Hofmeister, doet de onthulling van The New Yorker af als fictie. ,,Het is grote onzin dat wie ook, wanneer ook, werd benaderd of het zwijgen werd opgelegd.”