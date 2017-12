Wereld houdt betogingen Iran nauwlettend in de gaten

In verschillende Iraanse steden zijn mensen de afgelopen dagen de straat opgegaan om te demonstreren tegen stijgende prijzen, werkloosheid en corruptie. De laatste keer dat zoveel betogers op de been waren was in 2009, toen Iraniërs meer democratie eisten.

De binnenlandse problemen in Iran hebben ook te maken met de regionale machtsstrijd waarin het land is verwikkeld. De regering in Teheran steunt regeringen in Irak en Syrië, de Hezbollah-militie in Libanon en de Houthi-rebellen in Jemen. Dit is weer tegen het zere been van aartsvijand Saudi-Arabië. Politieke onrust in Iran kan grote gevolgen hebben voor het hele Midden-Oosten.