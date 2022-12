Wereldberoemd aquarium in hotel Berlijn opengebarsten: enorme schade, twee gewonden

Het aquarium heeft een kokervorm met ingebouwde transparante lift en bevindt zich in het Radisson Collection Hotel in het DomAquarée-complex aan de Karl-Liebknecht-Straße in het centrum van Berlijn.

Rond 05.45 uur was er een enorme knal, aldus de politie. Door de kracht van de explosie raakten ramen en deuren beschadigd. Brokstukken vlogen tot op straat. Ook is er veel waterschade. Naar schatting 1500 vissen zijn de dupe geworden.

,,Vroeg in de ochtend hoorde ik een enorme explosie“, zegt muzikant Iva Yudinski tegen de Duitse krant Bild . ,,Ik begreep niet wat er gebeurde. Ik belde mijn vriendin en ging naar haar kamer. Vanuit daar zagen we het aquarium en alle vernietiging. Alles staat onder water.”

Volgens de politie raakten twee mensen gewond door rondvliegend glas. Zij zijn met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. De schade in het hotel is immens. Meer dan honderd hulpverleners zijn ter plaatse.

Miljoen liter water

De Aquadom, die 's avonds in verschillende kleuren oplicht, was gevuld met 1 miljoen liter water en bevatte meer dan 1500 vissen van 50 soorten. ‘Als je goed kijkt, kun je Nemo, Dory en vele andere kleurrijke vissen van dichtbij ontdekken’, valt te lezen op de website.

In de attractie zit een doorzichtige lift van waaruit bezoekers zicht hebben op de onderwaterwereld. Tickets voor de Aquadom kostten 20 euro. Met de bouw van de attractie was zo'n 12,8 miljoen euro gemoeid.

Sea Life

In het DomAquarée-complex, gelegen aan de Karl-Liebknecht-Straße in hartje Berlijn, is ook Sea Life gevestigd, een toeristenattractie met aquaria. Het verkeersinformatiecentrum van Berlijn twittert dat de Karl-Liebknecht-Straße inmiddels is afgesloten. ‘Er staat extreem veel water op de weg. Tot nu toe is de oorzaak nog onduidelijk’.