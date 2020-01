Wereldgezondheidsorganisatie verwacht verdere verspreiding coronavirus, zesde dode gemeld

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie is een verdere verspreiding van het in China ontstane coronavirus onvermijdelijk. ,,De komende dagen zullen ook in andere delen van China besmettingen geregistreerd worden. Aannemelijk is dat dit ook op meerdere plekken buiten China gaat gebeuren”, aldus de organisatie. Vandaag werd bekend dat het dodental als gevolg van het virus is opgelopen naar zes. Het aantal geregistreerde patiënten staat inmiddels op 291.

Besmettingen met het virus worden sinds enkele dagen niet alleen meer in China waargenomen. Vandaag bleek dat een 5-jarig meisje op de Filipijnen besmet is geraakt. Het meisje, afkomstig uit de Chinese miljoenenstad en corona-brandhaard Wuhan, is opgenomen in een ziekenhuis in Cebu City op de Filipijnen. Ze maakt het naar omstandigheden goed. Artsen hebben een monster van haar virus opgestuurd naar Australië, om te onderzoeken met welke variant van het virus ze te maken hebben. Vast staat wel dat het meisje het virus heeft. Ook in Japan, Thailand en Zuid-Korea zijn officiële meldingen gedaan van het virus.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het onvermijdelijk dat het virus zich verder over de wereld gaat verspreiden. Gisteren werd gecommuniceerd dat uit onderzoek is gebleken dat het virus van mens op mens overdraagbaar is. Een besmet persoon kan last hebben van een gewone verkoudheid tot ernstige nierfalen. Omdat de ziekte vlak na de incubatietijd lijkt op een gewoon griepje worden lang niet alle besmettingen opgemerkt en gemeld.

Volledig scherm Op het vliegveld in Taiwan worden passagiers uit Wuhan gecontroleerd op verhoging. © AFP

Onderzoekers melden dat het virus is ontstaan op een markt in de Chinese stad Wuhan, in centraal China. Dat het virus, dat 2019-nCoV wordt genoemd, overdraagbaar is van mens op mens blijkt volgens de gezondheidsraad na onderzoek bij een Chinees gezin, waar meerdere gezinsleden waren besmet, maar slechts twee van hen de bewuste markt in Wuhan hadden bezocht.

In China staat het Chinees Nieuwjaar voor de deur. Dan reizen honderden miljoenen Chinezen het land door om familie te bezoeken. Wuhan, waar circa 11 miljoen mensen wonen, is een belangrijk knooppunt en het vliegveld doet dienst als transferhaven.