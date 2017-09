Wereldkampioen bodybuilding levend verbrand in horrorbotsing

video Killerclown is terug en jaagt gezin stuipen op het lijf

16:31 Net als de horrorfilm IT lijkt ook de zogenaamde killerclown terug van weggeweest. De horrorclown die vorig jaar ook in Nederland veel ophef veroorzaakte, is ditmaal gezien in het Amerikaanse Wisconsin. Een man vermomd als griezelige clown belde met een tros ballonnen aan bij een Amerikaans gezin.