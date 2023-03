Wereldmedia wachten met spanning op ‘daderwandeling’ van Trump

Camerateams vanuit heel de wereld staan opgesteld op de stoep van de New Yorkse strafrechter in Lower Manhattan. Allemaal hopen ze op dramatische beelden van de voorgeleiding van Donald Trump die zich waarschijnlijk vanmiddag moet melden voor mogelijk geknoei met verkiezingsfondsen.

De samengestroomde media - er is een flinke delegatie van Russische staatszenders die er graag hun eigen draai aan geven - zouden het liefst het soort plaatjes filmen die al via AI (kunstmatige intelligentie) zijn bedacht en de ronde doen: een woest spartelende en schreeuwende Donald Trump die door New Yorkse agenten aan handen en voeten wordt binnengesleept.



Zo zal het zeker niet gaan, want noch Trump, noch justitie in New York heeft behoefte aan dat soort gênante plaatjes. Waarschijnlijker is dat Trumps advocatenteam zal willen onderhandelen met de aanklager over een ‘gepast’ moment waarop Trump zelf - via de achterdeur - de formaliteiten kan afhandelen.

‘Perpwalk’

Die formaliteiten wachten elke andere aangeklaagde bij deze rechtbank. Een onderdeel daarvan is de zogenoemde ‘perp (van perpetrator=dader) walk’ waarvoor al die media nu dus klaarstaan. Beroemde en beruchte daderwandelingen waren die van Lee Harvey Oswald (de hoofdverdachte in de moordaanslag op president John F. Kennedy die tijdens zijn wandeling zelf werd doodgeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby), die van de Russische wapenhandelaar Viktor Bout en de Franse oud-minister Dominique Strauss-Kahn die een hotelmedewerkster had aangerand.



Tijdens zo’n daderwandeling kunnen de media vragen naar de verdachte roepen. Vaak is dat: ‘heeft u het gedaan?’ Maar wil Trump dat? Misschien niet, maar de slachtofferrol die hij in deze zaak met verve speelt, legt hem geen windeieren. Na diverse oproepen aan zijn achterban hem te steunen zou er alleen al dit weekend nog eens anderhalf miljoen dollar op een of andere aan Trump gelieerde rekening zijn bijgeschreven.

Waarschijnlijker is dat Trumps team een discrete manier uitonderhandelt om het gerechtsgebouw te betreden. Eenmaal binnen zal ook Donald Trump echter zijn vingerafdrukken moeten laten afnemen, zal zijn politiefoto (‘mugshot’) worden genomen en zullen hem - zoals aan alle beklaagden in strafzaken - ‘zijn ‘Miranda-rechten worden voorgelezen. Deze van veel tv-series en misdaadfilms bekende riedel gaat over zijn grondwettelijk beschermde recht op een advocaat en dat hij mag weigeren met de politie te praten.

Voorkomen

Verdachten die beschuldigd worden van een misdrijf worden doorgaans tijdelijk geboeid, waarschijnlijk zullen Trumps advocaten ook dat willen voorkomen gezien zijn status. Nadat hij staat ingeboekt moet Trump dan in een wachtruimte of cel wachten tot hij voor een rechter kan verschijnen. De voorgeleiding - het moment waarop een beklaagde zijn pleidooi voor een rechter indient - is openbaar.

Zodra de zaak is afgeboekt en een rechter is geselecteerd, worden andere afspraken gemaakt zoals de timing van het uiteindelijke proces (wat nog jaren kan duren) en mogelijke reisbeperkingen en borgtochtvereisten. Als Trump uiteindelijk zou worden veroordeeld voor het misdrijf, zou hij volgens de wet een maximale gevangenisstraf van vier jaar kunnen krijgen, hoewel sommige juridische experts voorspellen dat een boete veel waarschijnlijker is. Dat de ex-president voor deze zaak ooit achter tralies komt, gelooft niemand.

Stormy

Het begon allemaal in 2016 toen de Amerikaanse pornoster Stormy Daniels met het verhaal leurde over seks met Donald Trump in 2006 - precies in de maanden dat Trumps vrouw Melania op het punt stond te bevallen van hun zoon Baron. Stormy sprak over ‘de ergste negentig seconden van mijn leven’ wat Donalds ego misschien nog wel het meeste pijn deed.

Via zijn advocaat Michael Cohen betaalde de Trump organisatie 130.000 dollar aan Stormy om te zwijgen. Tot zover niet zo heel veel aan de hand alleen werd de betaling in de boeken verdoezeld waarvoor Cohen ook gevangenisstraf heeft uitgezeten. Aanklagers in New York zeggen dat hij handelde in opdracht van Trump wat neerkomt op het vervalsen van bedrijfsgegevens, wat een misdrijf is in New York.

Ook zou de kieswet zijn overtreden omdat de uitgaven mogelijk werden gedaan onder het mom van onkosten voor Trumps verkiezingscampagne waarbij de werkelijke reden van de betaling uiteraard niet aan de grote klok werd gehangen. Zowel advocaat Michael Cohen als zijn voormalig juridisch adviseur Robert Costello - die de getuigenis van Cohen in diskrediet probeerde te brengen - hebben de afgelopen dagen getuigenissen afgelegd.

