Wereldwijd betogingen tegen Israëlische aanvallen op Gaza

Behalve in Nederland (onder meer in Den Haag en Amsterdam) gingen zaterdag in diverse Europese steden betogers zaterdag de straat op uit solidariteit met de Palestijnen. Zo liepen duizenden mensen door Hyde Park in Londen, waarbij ze ‘bevrijd Palestina!’ riepen bij de Israëlische ambassade. Ook in de twee grootste steden van Australië Sydney en Melbourne, de Indonesische hoofdstad Djakarta en de Pakistaanse stad Karachi kwamen mensen op straat.

In het centrum van Londen riepen duizenden demonstranten de Britse regering op er alles aan te doen om de Israëlische aanvallen in Gaza te stoppen. ,,De Britse regering is medeplichtig aan deze daden zolang ze militaire, diplomatieke en financiële steun biedt aan Israël’’, aldus de organisatoren. Volgens hen bracht de demonstratie 150.000 mensen op de been, de politie gaf volgens het Franse persbureau AFP geen schatting over de opkomst vrij.

In Parijs hebben de autoriteiten een betoging met steun van de rechter verboden, maar toch zijn er volgens Franse media tussen de 2.500 tot 3.500 actievoerders bijeengekomen. De politie gebruikte traangas en waterkanonnen om de betogers uiteen te drijven.

Over het hele land verspreid waren er in Frankrijk 60 pro-Palestijnse demonstraties waarbij samen meer dan 22.000 betogers op de been kwamen. De grootste waren in Straatsburg (4.000 betogers), Marseille (1.500 demonstranten), Lyon en Nantes (beide 1.000 deelnemers). 51 betogers zijn opgepakt, waarvan 44 in Parijs. Bij de oproerpolitie raakten volgens het Frans ministerie van Binnenlandse Zaken twee agenten gewond.

In Madrid zijn ongeveer 2.500 actievoerders de straat opgegaan. Ze liepen naar het plein Puerta del Sol in het centrum van de Spaanse hoofdstad. ,,Zij vermoorden ons’’, riep Amira Sheikh-Ali, een 37-jarige demonstrant van Palestijnse afkomst.

Ook in Rome werd geprotesteerd. Daar verzamelden enkele honderden mensen zich, zwaaiend met grote Palestijnse vlaggen, nabij de basiliek van Santa Maria Maggiore.

Volledig scherm Een betoger wordt weggeleid in Berlijn. © Michael Kappeler/dpa

In Duitsland zijn volgens Bild zeker 25 demonstraties gemeld. In Leipzig probeerden antisemitische betogers in het begin van de middag een pro-Israël-demonstratie te verstoren, aldus de krant. In Berlijn maakte de politie een eind aan een demonstratie van ongeveer 2.500 mensen, omdat de coronaregels niet zouden worden nageleefd.

Op de Kunstberg in Brussel kwamen 3.000 pro-Palestijnse betogers bijeen voor een spontane demonstratie. De betoging was goedgekeurd, maar door de toeloop waren er veel meer mensen dan wettelijk toegestaan vanwege de coronamaatregelen. Weinig mensen droegen een mondkapje en ook de 1,5 meter afstand werd niet goed nageleefd. Betogers staken onder meer de Israëlische vlag in brand.

Volledig scherm De grootste pro-Palestijnse betoging werd gehouden in Londen. © AFP

Ook in de Australische steden Sydney en Melbourne gingen duizenden mensen de straat op. Net als in de Indonesische hoofdstad Djakarta en de Pakistaanse stad Karachi. In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC namen eerder deze week al pro-Palestijnse demonstranten deel aan een betoging. Vandaag waren er demonstraties in de New Yorkse wijk Brooklyn, waar ongeveer 2.000 demonstranten samenkwamen, in Boston en opnieuw in Washington. In Canada kwamen duizenden manifestanten op de been in Montreal en Toronto.

Volledig scherm Betogers bij het stadhuis van Sydney. © AFP

Volledig scherm Enkele pro-Palestijnse demonstranten beklimmen een stelling bij de Israëlische ambassade in Londen. © EPA

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

De militaire factie van de Palestijnse beweging Hamas en andere gewapende groeperingen bestoken Israël al dagenlang met raketten. Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Veruit de meeste dodelijke slachtoffers vallen aan Palestijnse kant.

Volledig scherm Betogers in Karachi steken de Amerikaanse en Israëlische vlag in brand. © EPA