Werk aan Sagrada Familia na 137 jaar eindelijk legaal

‘Doodstraf dreigt voor Saoediër die 13 was bij arrestatie’

2:19 Het openbaar ministerie in Saoedi-Arabië wil dat een man van 18 jaar de doodstraf krijgt omdat hij in zijn kinderjaren heeft deelgenomen aan protesten tegen de regering. Hij werd gearresteerd toen hij 13 jaar was en heeft sindsdien gevangen gezeten, meldt Amnesty International. De organisatie roept het land op om van de doodstraf af te zien.