Wetenschappers ontdekken grootste vleesetende zoogdier ooit

Wetenschappers hebben in Kenia een van de grootste vleesetende zoogdieren ontdekt die ooit op aarde heeft rondgelopen. Het leeuw- en tijgerachtige dier, dat 23 miljoen jaar geleden leefde, woog wellicht een slordige 1500 kilo en was waarschijnlijk bijna twee keer zo groot als een volwassen ijsbeer.

Het nieuws over de vondst is gisteren gepubliceerd in het vakblad Journal of Vertebrate Paleontology. De megacarnivoor leefde in Eurazië, Noord-Amerika en delen van Afrika en de Arabische wereld. De Simbakubwa kutokaafrika - wat ‘grote leeuw uit Afrika’ betekent in de Afrikaanse taal swahili - moet in staat geweest zijn om dieren ter grootte van een olifant en nijlpaard aan te vallen en doden.

,,Met zijn enorme tanden, was Simbakubwa een hypercarnivoor”, zegt wetenschapper Matthew Borths van de universiteit Ohio, een van de voornaamste medewerkers aan het onderzoek. ,,Met zijn hoektanden kon hij het vlees verscheuren en zijn ijzersterke kiezen en kaken stelden hem in staat om met het grootste gemak de dikste botten te breken.” Het uiterlijk van de ‘killer’ is gereconstrueerd door de fossielen te vergelijken met die van kleinere soorten die verwant zouden zijn aan het dier. Uiteindelijk kwam daar een illustratie uit die volgens de experts een goede indruk geeft.

Gesteld wordt dat de ‘superleeuw’ veel groter was dan een ijsbeer: één van de grootste, nog bestaande vleeseters. Mannetjesijsberen worden 2,3 tot 2,6 meter lang en wegen 300 tot 800 kilo. Afgaande op die afmetingen en gewicht zou de Simbakubwa kutokaafrika mogelijk bijna 4 meter lang zijn geweest.