WHO: Alle bewijzen duiden op dierlijke herkomst

Alle beschikbare bewijzen die er nu zijn over het ontstaan van het coronavirus, duiden op een dierlijke herkomst. Dat vertelde Takeshi Kasai, de regionale directeur voor de westelijke Pacific van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, vanochtend tijdens een online persconferentie.

Wetenschappers denken dat het coronavirus van dier op mens is overgegaan. De eerste met het coronavirus besmette mensen waren bezoekers van een grote voedselmarkt in de stad Wuhan. Daar worden vleermuizen, slangen, civetkatten, andere wilde dieren, vissen en zeevruchten in grote getale en vaak onder onhygiënische omstandigheden verkocht. Ook tijdens de uitbraak van het Sarsvirus eerder dit millennium werden dieren als de dragers van het virus aangewezen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie blijft het echter onmogelijk om de precieze bron van het coronavirus te achterhalen. Eerder werd al geopperd dat vleermuizen of schubdieren de bron waren, maar daarvoor werd nooit concreet bewijs gevonden. Stephen Turner, professor microbiologie aan de Monash University in Melbourne, zegt tegen The Guardian dat het virus waarschijnlijk afkomstig is van vleermuizen.

Quote Zolang het coronavi­rus circuleert, is geen enkel land veilig voor een mogelijk overweldi­gen­de uitbraak Takeshi Kasai, WHO Onder vleermuizen waren veel virussen rond die aan het nieuwe coronavirus 2019-nCoV zijn gerelateerd (zoals SARS en MERS). In China worden vleermuizen gegeten, vaak vanuit een oud bijgeloof dat dat geluk brengt. Helemaal zeker dat de vleermuis ook echt de 'dader is’, is de professor niet. ,,Een deel van het probleem is dat de informatie slechts zo goed is als de bewaking.”

Waakzaamheid

In zijn persconferentie drong WHO-directeur Takeshi Kasai bij de landen erop aan om het versoepelen van de maatregelen ‘zorgvuldig en gefaseerd te doen’. ,,Zolang het coronavirus circuleert, is geen enkel land veilig voor een mogelijk overweldigende uitbraak.”

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is waakzaamheid geboden. Iedereen moet een steentje bijdragen om het virus onder controle te krijgen. ,,Iedereen moet zijn leven aanpassen en alle gezondheidsstelsels moeten op de schop. Tot er een vaccin of zeer effectieve behandeling voor het coronavirus is gevonden, moet dit proces ons nieuwe normaal worden”, stelde Kasai.

De regionale directeur waarschuwde ook dat de epidemie vaccinatieprogramma’s tegen andere ziekten als polio, mazelen en rubella niet mag verstoren. ,,Anders kan de westelijke Pacific, waar de gezondheidssystemen al onder druk staan, een nieuwe crisis tegenkomen.”

Kritiek op WHO

De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week weten dat zijn regering wil onderzoeken of het waar is dat het virus is ontstaan in een laboratorium in de stad Wuhan (China). Trump stopte ook de Amerikaanse betaling aan het WHO uit onvrede over de wijze waarop de organisatie de ernst van de uitbraak van het virus in China heeft verdoezeld.

Ook Australië pleitte afgelopen weekend de rol van de WHO in de coronacrisis tegen het licht te houden.

Volledig scherm Takeshi Kasai. © Twitter