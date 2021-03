WHO: Chinese wildboerderijen hoofdverdachte in pandemie

De vraag is of we ooit de exacte oorsprong zullen kennen van het coronavirus dat een wereldwijde pandemie veroorzaakte die inmiddels aan bijna 2,8 miljoen mensen het leven kostte.

Het vanmiddag gepresenteerde en langverwachte rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over hoe het allemaal zo fout kon gaan, heeft weinig harde conclusies opgeleverd. De groep internationale wetenschappers, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, heeft binnen de toegemeten tijd - en voor zover toegestaan door de Chinese autoriteiten - voornamelijk verkennend werk kunnen doen in China, zo bleek tijdens een persconferentie. Waardevolle wetenschappelijke aanzetten zijn wel gegeven tot vervolgstudies waar dan meer van mag worden verwacht. Maar of en hoe snel die vervolgonderzoeken gaan komen kan niemand met zekerheid zeggen.

Volgens Koopmans zijn aanvullende studies mede afhankelijk van de middelen die daarvoor door de internationale gemeenschap worden vrijgemaakt. Vanuit de Verenigde Staten klonk aan de vooravond van deze WHO-presentatie al veel twijfel over de Chinese bijdrage aan zo'n alomvattend onderzoek. De vraag daar blijft wat de Chinezen willen delen over een virus dat toch het meest waarschijnlijk in hun achtertuin begon, zoals een onderzoeker het verwoordde.

Onderste steen boven

In hoeverre China echt wil meewerken de onderste steen boven te krijgen is niet duidelijk al stelde Peter Ben Embarek, de Deense leider van de internationale groep wetenschappers, dat China de aanbevelingen in het rapport heeft onderschreven en die gaan uit van verder data-onderzoek ter plaatse. Dat toekomstig onderzoek werd al meteen onder druk gezet door Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Ethiopische baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij luisterde naar de Amerikanen - die zich weer bij de WHO hebben aangesloten - en deed een oproep verder onderzoek te doen naar de vraag of het coronavirus niet toch uit een Chinees laboratorium stamt.



De onderzoekscommissie met Ben Embarek en Koopmans acht dat zeer onwaarschijnlijk. Zij denken eerder dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan, waarbij Koopmans ook niet wilde uitsluiten dat de eerste besmettingen mogelijk zelfs buiten China zijn geweest. Uit een gelekte versie van het rapport was gisteren al bekend dat de Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan niet de oorspronkelijke bron van de uitbraak was maar wel een belangrijke rol speelde.



Exotische dieren

Hoofdverdachte lijken de wildboerderijen, waaronder die in de regio Yunnan, die de Chinese overheid al tijden promootte. Hier werden exotische dieren, zoals civetkatten, stekelvarkens, schubdieren, wasbeerhonden en bamboeratten in gevangenschap gefokt. De Chinese overheid zag deze boerderijen ooit als een manier om de plattelandsbevolking uit de armoede te halen. In 2016 werkten er 14 miljoen mensen in dit soort bedrijven die een omzet hadden van 60 miljard euro. Precies toen de coronacrisis losbrak besloot de Chinese regering te stoppen met het fokken van wilde dieren als voedsel. Een aantal boerderijen werd gesloten en er kwamen richtlijnen om zich veilig van de dieren te ontdoen, zo meldt onderzoeker en lid van de internationale delegatie Peter Daszak op de Amerikaanse nieuwszender NPR. De vraag waarom dat zo plots gebeurde lijkt erop te wijzen dat de Chinezen al heel snel de herkomst van het virus vermoedden. Veel boerderijen bevinden zich in of rond de zuidelijke provincie Yunnan, precies daar waar virusexperts een vleermuisvirus hebben gevonden dat genetisch voor 96 procent vergelijkbaar is met het coronavirus, aldus Daszak.

Op deze boerderijen werden dieren gefokt waarvan bekend is dat ze coronavirussen dragen, zoals civetkatten en schubdieren. Veel van die dieren werden verkocht op de Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan, waar een van de vroege uitbraken van Covid-19 plaatsvond.



Controverse

Bij voorbaat was er veel al controverse over het onderzoek en de publicatie van dit rapport. China heeft onafhankelijke wetenschappers een jaar lang vooral tegengewerkt en toen het bezoek eenmaal werd toegestaan zat de internationale delegatie de helft van de tijd in quarantaine. Meer dan korte bezoeken aan de markt in Wuhan (die al een jaar gesloten is) en het door de Amerikanen nagewezen laboratorium van Wuhan waar virussen worden onderzocht en waar mogelijk een ongeluk zou zijn gebeurd, zat er niet in. In de gespannen geopolitieke verhoudingen tussen de supermachten China en de Verenigde Staten die elkaar de schuld geven van de pandemie viel er voor de wetenschappers zo bij voorbaat weinig eer te behalen. Desondanks zijn er heel veel data beschikbaar gekomen die nog veel gaan opleveren, benadrukte Ben Embarek.

