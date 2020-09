WHO: Oktober en november worden het moeilijkst in Europa met toename dagelijks dodental

Moeder van Glenn (15) die uit leven stapte door naaktfoto: ‘Die ene foto verwoestte ons leven’

11 september In de Belgische showbizz is consternatie ontstaan nu verschillende naaktfoto's van bekende Vlamingen op sociale media circuleren. Sandra Spitaels uit het Belgische Appelterre probeert jongeren al drie jaar te waarschuwen voor sexting. Haar zoon Glenn stapte in 2017 op 15-jarige leeftijd uit het leven nadat er een naaktfoto van hem was verspreid. ,,Die ene foto heeft ons leven verwoest”, reageert ze.