Wie vergiftigde Navalny en waarom? Zes scenario's

1. Lokale verkiezingen in Siberië

Aleksej Navalny (44) verbleef zes dagen in de Siberische steden Novosibirsk en Tomsk. De hardnekkigste tegenstander van president Vladimir Poetin deed er onderzoek naar gemeenteraadsleden van de regerende partij Verenigd Rusland. Navalny zal zeker hebben willen kijken naar (financieel) onoorbaar gedrag van de lokale gedeputeerden. Verenigd Rusland zit in grote problemen, want door corruptieschandalen wil bijna geen Rus er nog op stemmen. In september zijn er verkiezingen in onder meer Tomsk en Novosibirsk. Een nieuw schandaal in de aanloop naar de stembusgang kan Verenigd Rusland daarom niet gebruiken.