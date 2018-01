Wiki, de pratende orka, zegt hallo en kan tot drie tellen

Het nabootsen van geluid lijkt op het eerste gezicht niet zo spraakmakend, maar de ontdekking biedt een hoop inzicht in de manier waarop orka's in de vrije natuur met elkaar communiceren. Het feit dat het zoogdier een menselijk geluid kan nabootsen, is extra speciaal omdat orka's op een andere manier geluid maken dan mensen. Waar wij praten met ons strottenhoofd, 'praten' orka's met hun neus, door er lucht doorheen te laten stromen.

De ontdekking dat orka's een menselijk woord kunnen produceren, is gedaan bij de 16 jaar oude orka Wiki die verblijft in dolfinarium Marineland in de Franse badplaats Antibes. Onderzoekers besteden er jaren aan om de vrouwtjesorka, die haar hele leven al in gevangenschap woont, een menselijk woord te laten produceren. En met succes. Uiteindelijk kon Wiki onder meer 'hallo' zeggen, net als 'bye bye', kon ze tot drie tellen en wist ze de naam van haar trainster te reproduceren; 'Amy'. Ook kan de orka geluiden nabootsen, zoals een huilende wolf of een krakende deur.

Geen waarde

De woorden hebben voor het dier geen enkele waarde, legt onderzoeker José Abramson van de universiteit van Madrid uit in zijn publicatie. Toch moeten we volgens hem voorzichtig zijn met het opleggen van menselijke concepten aan dieren. ,,Het is voor ons waardevoller als we de natuurlijke manier van communicatie tussen dieren proberen te begrijpen, dan wanneer wij hen proberen een menselijke taal te leren." Het leren van de taal was dan ook niet het doel van de studie. Het ging er alleen om dat de onderzoekers nu weten dat dieren geluid kunnen nabootsen. Hiermee wordt bewezen dat orka's allemaal een eigen dialect of accent hebben, dat van moeder op kind met behulp van imitatie wordt doorgegeven. Het vermoeden dat groepen orka's ieder een eigen 'taal' zouden hebben, bestond al langer maar was nog nooit bewezen. Aangenomen wordt ook dat orka's elkaar kunnen roepen door een bepaalde klank te maken, die synoniem staat voor een naam. Maar deze hypothese is nooit aangenomen.

Orka's produceren niet alleen geluid door hun neus, maar communiceren ook door met hun staart en vinnen op het water te slaan in een bepaald ritme. Deze non-verbale manier van communiceren werd wel al eerder aangetoond.

Het geluid dat orka's maken, heeft een enorme draagwijdte, van soms wel 160 kilometer ver. Ook is bekend dat zij soms wel 30 minuten lang aan één stuk door geluid maken, waardoor de draagkracht nog intenser wordt. Daarbij kan het geluid dat zij met hun vinnen maken tot wel 100 meter onder het wateroppervlak gehoord worden. Al met al hebben de dieren dus een enorm, en een - recent bewezen - uniek vocaal bereik.