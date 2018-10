Wikileaks-oprichter Assange begint zaak tegen ‘gastheer’ Ecuador om nieuwe huisregels

De relatie tussen Assange en Ecuador is behoorlijk verzuurd . Het schoot de Ecuadoraanse regering in het verkeerde keelgat dat Assange zich kritisch bleef uitspreken over bevriende landen. Het land heeft, zo claimt WikiLeaks tegen Sky News, Assanges mogelijkheden om contact te onderhouden met de buitenwereld daarom drastisch beperkt. Hij mocht de afgelopen maanden alleen zijn advocaten ontvangen. Daarnaast heeft Ecuador een stel nieuwe huisregels op papier gezet. Assange moet onder meer zorgen dat zijn toilet schoon blijft en beter voor zijn kat zorgen, anders moet hij het dier inleveren. Ook mogen de Australiër en zijn gasten niet op eigen houtje apparatuur aansluiten en moet hij meer kosten uit eigen zak gaan betalen. Ecuador wil vanaf december niet meer betalen voor het eten, de was en andere kosten rond het verblijf van Assange. Die moet ook ieder kwartaal een medische controle ondergaan en zelf opdraaien voor de kosten. Het Zuid-Amerikaanse land zou tevens hebben gedreigd Assange niet langer te beschermen. Als hij zich niet houdt aan de richtlijnen, heeft dat mogelijk verstrekkende gevolgen voor de banneling. Zijn diplomatieke asiel kan worden ingetrokken, luidde het.

Assange onderneemt nu juridische stappen tegen zijn gastheer, omdat Ecuador aan zijn ‘fundamentele rechten en vrijheden’ zou tornen. Omdat hij nauwelijks contact heeft met de buitenwereld, werd zijn functie als hoofdredacteur van klokkenluiderswebsite WikiLeaks vorige maand zelfs overgenomen door Kristinn Hrafnsson . Baltasar Garzón, advocaat van WikiLeaks, is vandaag naar Ecuador afgereisd. De verwachting is dat een rechter Assanges zaak komende week behandelt.

Wikileaks

In 2012 vluchtte Assange naar de ambassade om te ontkomen aan vervolging in Zweden, waar een arrestatiebevel wegens verkrachting tegen hem was uitgevaardigd. Sindsdien komt Assange vooral negatief in de publiciteit. Verhalen over zijn eigengereide manier van werken en de schade die Hillary Clinton opliep bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, nadat haar e-mails werden gehackt, hebben zijn reputatie in de loop der jaren flink aangetast.