WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag worden uitgeleverd aan Verenigde Staten

Beschuldigd van verkrachting

De 50-jarige Assange probeert al jaren een proces in de VS te voorkomen. Hij werd in 2010, vier jaar na de oprichting van WikiLeaks, in Zweden door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting. Assange werd op grond daarvan in Londen aangehouden. Hij werd op borgtocht vrijgelaten en vluchtte naar de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad, omdat hij bang was via Zweden naar de VS te worden uitgezet. Daar bleef hij negen jaar, tot hij moest vertrekken. In 2019 stopte Zweden de vervolging van Assange. Hij werd alsnog opgepakt in Londen, omdat de VS dat vroegen. Ook moest hij een celstraf uitzitten voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht.