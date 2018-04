Wildbeheerders zijn leven niet zeker in Congolees gorillapark: 6 boswachters vermoord

De dood van vijf wildbeheerders en een chauffeur in het Virunga National Park in Congo, gisteren, leidt tot diepe droefenis. ,,We verliezen een aantal buitengewoon dappere rangers'', meldt parkdirecteur Emmanuel de Merode in een verklaring. Hij noemt hun dood onacceptabel.

Virunga staat bekend om zijn berggorilla's. Het park ligt tegen de grens met Rwanda en Oeganda. De Amerikaanse Dian Fossey (Gorillas in the mist) begon daar in de jaren 60 van de vorige eeuw met haar beschermingswerk van de zeer bedreigde diersoort. In het Congolese deel van Virunga leven naar schatting ongeveer duizend stuks van de bedreigde diersoort. Virunga wordt geteisterd door tal van gevaren. Naast rebellengroepen zijn er ook stropers actief, die gorilla's doden voor hun 'bushmeat'.

De aanval op de zes medewerkers, die in een hinderlaag terecht kwamen, was de dodelijkste aanval in recente jaren, meldt Virunga op haar website. Volgens parkdirecteur De Merode, een Belgische prins, moeten de daders worden gezocht in de hoek van de MaiMai-milities. Dat is een bonte verzameling gewapende groepen, die al eerder moorden pleegden in het park.



Niet alleen rebellen bedreigen de wildparkbeheerders. Daarnaast gebruiken mensen met dollartekens in de ogen het gebied van 7.800 vierkante kilometer liever om grondstoffen te winnen. Het gebied is rijk aan bijvoorbeeld hout, houtskool, olie en goud.

Virunga NationalPark on Twitter Virunga National Park is deeply saddened to confirm reports of an attack on our staff today - please direct all enquiries to press@virunga.org

Dodental

De afgelopen decennia vielen er onder de medewerkers van het nationale park al 175 doden. Over hun werk werd vier jaar geleden een veelgeprezen documentaire gemaakt, Virunga geheten. Die film werd geproduceerd door Leonardo DiCaprio.

Directeur De Merode bleef zelf ook niet gevrijwaard van het geweld. In 2014 werd hij onder vuur genomen. Hij werd in zijn buik geraakt, maar overleefde. Hij werkt al sinds 2008 als directeur van het oudste natuurpark van Afrika. De Belg (47), die onder meer de adellijke titels Markies van Westerloo en Prins van Grimbergen draagt, verliet zijn post ook niet toen regeringstroepen in het park strijd leverden met rebellen.

Het Virungapark werd in 1925 opgericht en is het oudste nationale park in Afrika. Het werd in 1979 op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst.

Volledig scherm Een berggorilla in het Virunga National Park. © REUTERS