Wilders zorgt voor rel met 'islamsafari' door Molenbeek

Dewinter ontkent dat de omstreden term ‘islamsafari’ alleen gekozen is om de bewoners van de wijk te stangen. ,,Safar is het Arabische woord voor reis. Geert en ik gaan een reisje maken door Molenbeek en Brussel, door die wijken die bezet zijn door de islam. Wat is de realiteit in Molenbeek? Dat Arabisch de spreektaal is, dat de moskee het stadhuis vervangen heeft en de imam de burgemeester. Dát is de provocatie. Maar de buitenwereld mag dat niet weten. En dus mogen wij niet binnen. Dat is de wereld op zijn kop."



De Vlaams minister van Jeugd en Brusselaar Sven Gatz (noemde de islamsafari eerder 'walgelijk'. Volgens Dewinter stelde Gatz in een brief voor hen te gidsen doorheen Molenbeek. Een aanbod dat ze afwijzen. ,,Anders wordt dat weer een multiculturele, politiek correcte trip. Dat heeft geen enkele zin. Het verhaaltje van Gatz kennen we: leve de diversiteit, alles gaat goed. Ik zal hem uitnodigen enkele wijken in Antwerpen te bezoeken, Borgerhout en Deurne-Noord. Dan kan hij de echte wereld zien."