Winnie Mandela (81) overleden: een vrouw met twee levens

Mandela was al langere tijd ziek en was sinds het begin van het jaar meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen. Meer details over haar overlijden zijn nog niet bekend. Volgens haar woordvoerder zal de familie later vandaag met een officiële verklaring komen.



Mandela was een vrouw met twee levens. Voor haar strijd tegen de apartheid wordt ze op handen gedragen. Als Zuid-Afrika eenmaal vrij is, gaat ze ten onder aan wrok, corruptie, fraude en geweld.



Bij de geboorte van het 'nieuwe' Zuid-Afrika, in 1990, draagt Zuid-Afrika haar op handen. Winnie Mandela is de ‘moeder van de natie’. Op 11 februari beleeft zij het mooiste moment van haar leven. Samen met haar man Nelson Mandela, het boegbeeld van de strijd tegen de Apartheid, verlaat ze de Victor Vester-gevangenis in Kaapstad. Met gebalde vuist. Nelson Mandela is na 27 jaar weer op vrije voeten en daarmee is ook Winnie bevrijd. Al die tijd offerde zij zich op in een moedige campagne tegen de apartheid en voor Mandela’s vrijlating. Ze werd talloze malen gearresteerd, mishandeld, verbannen en onder huisarrest geplaatst.



