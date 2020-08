'Wit-Russische oppositieleider stond onder druk en had geen andere keus dan land te verlaten'

Eerder op de dag sprak Tichanovskaja op een video nog tegen dat ze onder dwang het land had verlaten. Maar aanhangers van de oppositieleidster bevestigden dat deze beslissing onder druk was opgenomen. ,,Een persoon die is bedreigd en wiens echtgenoot in de gevangenis zit, kan elke video opnemen", stelde Maria Kolesnikova, een belangrijke bondgenoot van Tichanovskaja.



In de video die door staatspersbureau Belta werd gepubliceerd, leek Tichanovskaja voor te lezen uit een voorbereide verklaring waarin werd opgeroepen tot ‘respect voor de wet’ en dat Wit-Russen niet de straat op zouden gaan. Met gebogen hoofd zat ze op een zwarte bank voor een raam met de jaloezieën dicht.