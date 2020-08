Wit-Russische presidentskandidaat vlucht naar Litouwen, zegt minister: ‘Ze is veilig’

‘Svetlana Tichanovskaja is veilig. Ze is in Litouwen’, schrijft bewindsman Linkevicius. Maandagavond om 09.00 uur (Nederlandse tijd) verklaarde het hoofdkwartier van Tichanovskaja dat de politica was verdwenen na een bezoek aan de de centrale kiescommissie van Wit-Rusland. Daar had ze officieel bezwaar aangetekend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag.

Na haar bezoek aan de kiescommissie zei Tichanovskaja bij monde van haar woordvoerder Anna Krasoelina, dat ze ‘een beslissing had genomen’. Wat het besluit inhield, specificeerde Krasoelina niet. Eerder had Tichanovskaja gezegd Wit-Rusland niet te zullen verlaten.

‘Moordaanslag’

Volledig scherm Wit-Russische presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja op weg naar een stembureau in Minsk, op 9 augustus. © EPA Volgens de officiële gegevens van de centrale verkiezingscommissie van Wit-Rusland behaalde Tichanovskaja de tweede plaats bij de presidentsverkiezingen, met iets meer dan 10 procent van de stemmen. De verkiezingen werden gewonnen door de zittende president Aleksandr Loekasjenko, die zich kandidaat stelde voor een zesde termijn. Hij kreeg officieel meer dan 80 procent van de stemmen.



Maandag riep Tichanovskaja zichzelf uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen en bood Loekasjenko aan onderhandelingen te voeren. Die ging daar niet op in.



De Wit-Russische veiligheidsdienst KGB verklaarde maandagavond dat het een moordaanslag op Tichanovskaja had voorkomen. Loekasjenko zei dat het gebouw waar haar staf zich bevond, werd bewaakt om een ‘heilig slachtoffer’ te voorkomen. Bewijs voor een aanslag toonde hij evenwel niet.

Woede en onrust

Afgelopen nacht was het voor de tweede keer zeer onrustig in Wit-Rusland. Betogers trokken evenals zondagavond en -nacht de straat op om hun woede te uiten over de verkiezingsfraude. Volgens onafhankelijke tellingen zou Loekasjenko de stembusgang grootschalig hebben gefraudeerd en heeft Tichanovskaja gewonnen met zo’n 70 procent van de stemmen.

In Minsk schoot de politie met rubber kogels en traangas- en verdovingsgranaten op de demonstranten. Die gooiden op hun beurt met molotovcocktails naar de politie. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is één van de demonstranten omgekomen, doordat een explosief dat hij naar de politie wilde gooien in zijn hand ontplofte. Opnieuw werden tientallen betogers opgepakt, maar omdat internet nog steeds plat ligt in Wit-Rusland, is niet vast te stellen hoeveel.

Verschillende groepen op berichtenservice Telegram meldden maandagavond dat burgers hun auto’s gebruiken om het transport van oproerpolitie te blokkeren. Agenten van de mobiele eenheid zouden zich daarop verschuilen in ambulances die de demonstranten wel door hun in allerijl opgeworpen barricades doorlaten. Ook zouden her en der in Wit-Rusland fabrieksstakingen zijn uitgebroken.

