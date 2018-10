Witte Huis zwijgt over gevolgen dood Khashoggi

Het Witte Huis heeft in een eerste reactie op de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi geen mededelingen gedaan over mogelijke gevolgen voor Saoedi-Arabië. ,,De Verenigde Staten nemen kennis van de mededeling van het koninkrijk Saoedi-Arabië, dat het onderzoek naar het lot van Jamal Kashoggi vooruitgang boekt en dat het optreedt tegen de verdachten die tot nu toe zijn geïdentificeerd”, zegt het Witte Huis vrijdagavond in een verklaring.

Het Witte Huis blijft het internationale onderzoek op de voet volgen. Verder zegt Washington in de verklaring dat het triest is dat Kashoggi is omgekomen en uit het zijn medeleven met de nabestaanden.

Het officiële Saoedische nieuwsagentschap meldde vrijdagnacht dat Khashoggi bij een gevecht in het Saoedische consulaat in Istanboel om het leven kwam. Eerder had het Saoedische regime Khashoggi’s dood herhaaldelijk ontkend.

Twijfels

Om die reden liet de Republikeinse senator Lindsay Graham al verstaan sterke twijfels te hebben bij de verklaringen van Saoedi-Arabië. ,,Het is een understatement om te zeggen dat ik sceptisch sta tegenover de nieuwe Saoedische versie over de dood van meneer Khashoggi”, schreef hij vrijdagavond op Twitter.