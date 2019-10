Witte piste in de groene Alpen: discussie om kunstmatige start van het skiseizoen

Skiën op échte sneeuw in oktober, het kan dit jaar voor de vijfde keer in de befaamde wintersportplaats Kitzbühel in Oostenrijk. Daar is afgelopen weekend het skiseizoen geopend: er is een 700 meter lange, 60 meter brede skipiste met een laag sneeuw van 80 centimeter aangelegd.



Die is gemaakt met sneeuw van vorig jaar. Een enorme berg sneeuw, ingepakt in isolatieplaten en landbouwfolie, ligt sinds vorige winter opgeslagen. Tijdens de zomer smelt van de hoeveelheid afgedekte sneeuw maar zo'n 20 procent. Ook in Scandinavië hebben ze al twintig jaar ervaring met het zogenoemde snowfarming, op verschillende plaatsen kun je daar ook in oktober skiën (in niet-gletsjergebied).



Er zijn wel nadelen. Natuurorganisaties waarschuwen voor schadelijke effecten van de vroege sneeuw op de flora en fauna en voor de druk op de natuur omdat er meer toeristen naar het gebied komen. Ook zal de sneeuw tegen de drukke periode rond kerst alweer gesmolten zijn en worden dan toch sneeuwkanonnen ingezet. Hiervoor moeten grote hoeveelheden water aangevoerd worden, daarnaast is er kans op erosie. De autoriteiten stellen dat de snowfarming ecologisch verantwoord gebeurt.