Woede Kazachen laat zich niet stuiten: doden en gewonden bij aanhoudende protesten

De branden in Almaty, met 1,8 miljoen inwoners de grootste en voormalige hoofdstad van Kazachstan, volgen op massale protesten in hoofdstad Nur-Sultan en de steden Shymkent en Taraz. Daar bestormden de demonstranten eveneens overheidsgebouwen. President Kassym-Jomart Tokajev riep in reactie op het geweld de noodtoestand uit in Almaty en Nur-Sultan, evenals in westelijkdelen van het land.



De noodsituatie in beide steden geldt vooralsnog voor twee weken. Ook geldt er een avondklok en er zijn reisrestricties binnen en rondom de steden van kracht. Wegen in de stad zijn geblokkeerd door de oproerpolitie. De rellen worden aangeduid als ‘een ernstige en directe bedreiging van de veiligheid’. Journalisten in Kazachstan meldden eerder dat het internet in het gehele land is geblokkeerd.