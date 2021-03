Woede over ingrijpen Britse politie bij wake voor vermoorde Sarah: ‘Schaam je!’

De moord op de 33-jarige, waarvan een agent wordt verdacht, heeft geleid tot een golf van woede en verontwaardiging over geweld tegen vrouwen. De politie had van tevoren gewaarschuwd dat een herdenking of protestbijeenkomst indruist tegen de coronamaatregelen. Deelnemers moesten rekening houden met boetes van omgerekend ruim 11.600 euro.

De officiële wake die vandaag was gepland werd daarop afgelast. De initiatiefnemers wilden daarmee de aandacht vestigen op de voortdurende angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding op straat. Ook in andere Britse steden waren bijeenkomsten gepland. In Londen kwamen toch meer dan duizend mensen, voornamelijk vrouwen, bijeen om Sarah te herdenken. Toen de politie ingreep en een aantal vrouwen arresteerde, sloeg de sfeer om en schreeuwden de aanwezigen ‘Schaam je!’ naar de agenten.

Labour-leider Keir Starmer keurt op Twitter de actie van de agenten af. Hij schrijft: ,,Vrouwen kwamen samen om te rouwen, zij verdienen het om daar de ruimte voor te krijgen. Ik deel hun verdriet en woede. De aanwezige agenten zouden anders moeten handelen.’

De Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden “onacceptabel”, schrijft hij op Twitter. ,,De politie heeft de verantwoordelijkheid om de Covid-maatregelen te handhaven, maar op beelden die ik heb gezien wordt duidelijk dat de reactie op momenten ongepast en onevenredig was”, aldus Khan. De burgemeester laat weten in contact te staan met de politiecommissaris. Ook minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de beelden uit Clapham ‘verontrustend’.

Premier Boris Johnson stak een kaars aan voor Everard en zei te denken aan haar familie en vrienden, meldde hij op Twitter. Hij zei dat er snel moet worden gewerkt om ‘alle antwoorden op deze gruwelijke misdaad te vinden’. Verder beloofde hij er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de straten veilig zijn en dat vrouwen en meisjes niet worden lastiggevallen of misbruikt.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de hashtags #ReclaimTheseStreets en #SarahEverard trending op Twitter. Waarmee de eerste hashtag doelt op meiden die veilig naar huis moeten kunnen lopen. Veel vrouwen delen persoonlijke verhalen op sociale media, waarin ze vertellen over momenten dat ze zich onveilig voelden op straat.

Een Instagrampost die wereldwijd viraal is gegaan is die van de Engelse influencer Lucy Mountain. Zij plaatste simpelweg een screenshot van een whatsappje met de tekst: ‘App me wanneer je thuis bent’. Daarbij schreef Mountain: ‘Het is ondraaglijk. Dat een vrouw niet gewoon naar huis mocht lopen.’

Zij vervolgt: ‘We hebben allemaal een keer onze live locatie gedeeld met vrienden. Of we liepen met onze sleutels tussen onze vingers. En dat doen we alleen maar omdat dat nou eenmaal hoort in deze wereld. Ik hoop dat mannen snappen dat wij ‘s avonds niet onvoorzichtig over straat kunnen.’ Ze sluit af: ‘Stop met vrouwen lastigvallen. Stop met ons de schuld geven.’ Mountains post is bijna 2,5 miljoen keer geliket.

De hoofdverdachte van de spraakmakende moord, de 48-jarige Wayne Couzens die werkt bij de diplomatieke beschermingseenheid van de politie, moest eerder zaterdag voor de rechter verschijnen. Zijn hechtenis is verlengd. De man zou Everard op 3 maart ‘s avonds, terwijl ze te voet op weg was in Zuid-Londen, hebben ontvoerd en daarna vermoord. Een 30-jarige vrouw, vermoedelijk de echtgenote van de verdachte, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.

Couzens verscheen in de rechtbank met wat een wond op zijn voorhoofd leek te zijn. De politie had eerder gezegd dat de verdachte tijdens zijn hechtenis al twee keer naar het ziekenhuis was gebracht.

Deze week werd bekend dat het lijk van Sarah Everard is gevonden