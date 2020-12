Woedende boeren in India: protest tegen nieuwe landbouwwet

video SUV raast door voetgan­gers­ge­bied Trier: 4 doden onder wie baby en 15 gewonden

1 december In de stad Trier in het zuidwesten van Duitsland (Rijnland-Palts) is een automobilist dinsdagmiddag ingereden op mensen in een voetgangersgebied. Daarbij zijn vier doden en 15 gewonden gevallen. Een van de dodelijk slachtoffers is een baby, meldt de politie. Over de achtergrond van het drama is nog niets bekend maar het zou niet gaan om een terreuraanslag.