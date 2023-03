Wordt Trump gearresteerd in zaak Stormy Daniels? ‘Niet door politie van bed gelicht, wél een mugshot’

Hoewel Trump in zijn leven al talloze malen voor de rechter is gedaagd, is de ex-president nog nooit daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd. Openbare aanklager Alvin Bragg uit New York lijkt daar nu echter verandering in te brengen. Volgens goed ingevoerde Amerikaanse media treft Bragg de allerlaatste voorbereidingen voor een strafzaak tegen Trump. Komende week zou al een aanklacht kunnen volgen.



De zaak draait om pornoactrice Stormy Daniels, met wie Trump naar verluidt in 2006 een affaire had. Toen Daniels - echte naam Stephanie Clifford - uit de school dreigde te klappen, kreeg ze 130.000 dollar zwijggeld overgemaakt door Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen. Die betaling - toevallig vlak voor de presidentsverkiezingen van 2016 - gebeurde echter in diens opdracht, stelt aanklager Bragg.



Indien aangeklaagd is Trump de eerste oud-president die strafrechtelijk wordt vervolgd. Maar de zaak is om meer redenen pikant. Strafrechtelijke vervolging kan de presidentsrace in 2024 beïnvloeden. De flamboyante zakenman maakte afgelopen november bekend dat hij Biden wil onttronen en zich in de Republikeinse race werpt. De 76-jarige Trump leidt momenteel in de peilingen, nog voor rijzende ster Ron DeSantis, gouverneur van Florida, waarvan iedereen verwacht dat hij zich kandidaat stelt.