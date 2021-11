Xi en Biden gaan zoomen, en dat is belangrijk voor heel de wereld

Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon aange­klaagd voor minachting van parlement

Steve Bannon, de voormalig adviseur van Donald Trump, is aangeklaagd voor minachting van het parlement. Bannon weigerde op een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te verschijnen waar een commissie hem wilde bevragen over zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari. Ook weigerde Bannon om documenten te overhandigen die het Huis wilde inzien.

13 november