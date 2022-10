Xi Jinping voor derde keer gekozen tot leider van China

De Chinese president Xi Jinping is zoals verwacht opnieuw gekozen tot secretaris-generaal van de Communistische Partij van China, de machtigste positie van het land. Tijdens de eerste plenaire vergadering op zondag in Beijing stemde het nieuwe Centraal Comité in met een derde termijn voor de 69-jarige leider.

De benoeming volgde een dag na afloop van het twintigste partijcongres, dat vorige week zondag begon. Dat Xi een derde termijn heeft gekregen als secretaris-generaal, is een breuk met traditie. Het was de norm dat partijleiders na maximaal twee termijnen stopten. Xi is naast secretaris-generaal ook president van China en haalde eerder al een streep door de regel dat hij in die rol maximaal twee termijnen mag aanblijven. In maart zal hij vermoedelijk ook herkozen worden tot president als het Chinese parlement bijeen komt.

Tijdens het partijcongres in de hoofdstad Beijing zijn de paar honderd leden van het Centraal Comité van de partij formeel verkozen door gedelegeerden uit het hele land. Dat comité koos zondag achter gesloten deuren in een schimmig proces de leden van het Politbureau van de partij en het Permanent Comité. Dat laatste is het toporgaan van de partij en bestaat doorgaans uit zeven leden. Een van hen wordt tot secretaris-generaal benoemd en dat blijkt wederom Xi te zijn.

De 69-jarige Xi is sinds 2012 secretaris-generaal en sinds 2013 president van China. Hij heeft de touwtjes binnen de Communistische Partij stevig in handen. De volksrepubliek stelt zich sinds het aantreden van Xi steeds zelfverzekerder op tegenover andere landen. Zo is de militaire druk op het nabijgelegen eiland Taiwan opgevoerd. Ook heeft Beijing haast de volledige greep op Hongkong, dat deels autonoom was. In het binnenland kozen de Chinese autoriteiten de laatste jaren voor strenge lockdowns om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.