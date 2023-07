Zedenpolitie is terug in Iran, maar vrouwen blijven blootshoofds: ‘We zijn hard geslagen’

Oppositie

Maryam, een 30-jarige vrouw uit Teheran, is een van die normovertredende vrouwen. Ze is een aanhanger van de Iraanse oppositie, de daar verboden Volksmojahedien MEK, en kan daarom niet haar volledige naam geven. In een interview via Telegram vertelt ze dat ze zelf ook klappen heeft gekregen van de zedenpolitie. ,,Ik ben meerdere keren aangesproken en dat leidde tot heftige discussies. Ze hebben me hard geslagen toen ze me in de auto wilden stoppen. Ze brachten ons naar het ‘parket van de moraalpolitie’, waar talloze meisjes zaten die, net als ik, gearresteerd waren vanwege het ‘niet goed dragen’ van een hoofddoek. Sommigen werden vastgehouden, anderen werden na enkele uren vrijgelaten. Uiteindelijk lieten ze mijn vriendin en mij gaan, omdat we blijven volharden in ons verzet.”



Bij het afnemen van de protesten na de dood van Amini, voerde het regime samen met sjiitische theologen uitgebreide discussies over de beste methoden om vrouwen toch te dwingen een hijab te dragen. Er wordt gesproken over nieuwe wetten die momenteel in behandeling zijn in het parlement, die boetes opleggen of winkels en cafés dwingen te sluiten als ze vrouwen bedienen die de hijab niet op de voorgeschreven manier dragen. Volgens sommigen zijn toezichtscamera’s voor de verkeersdrukte in Teheran aangepast om het gezicht van vrouwen zonder hijab te scannen. Maryam heeft de moraalpolitie deze week al genoeg gezien in Teheran. ,,De straten waren vol met hun auto’s. Ze richten zich voornamelijk op vrouwen zonder hoofddoek. Dat is toch wat anders dan voor de protesten, want toen pakten ze iedereen aan die in hun ogen ook maar een beetje ‘verkeerd’ gekleed was, inclusief mensen met korte mantels, korte mouwen of trendy kleding.”