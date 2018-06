Zeer waarschijnlijk terroristische aanslag in Keulen voorkomen

Met de vondst van de giftige stof ricine in een Keulse woning en de arrestatie van de twee bewoners eerder deze week is zeer waarschijnlijk een zeer dodelijke aanslag met gif in Keulen verijdeld. Dit zegt het hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (BfV), Hans Georg Maassen, tegen de Rheinische Post.

Maassen beklemtoonde wel dat het onderzoek nog niet is afgerond, maar alles wijst erop dat een terroristische aanslag is voorkomen. Hoofdverdachte is de 29-jarige Tunesiër Sief Allah H., die sinds eind 2016 in Duitsland verblijft. De Duitse autoriteiten vermoeden dat een Tunesische verdachte doelbewust biologische wapens produceerde. Zijn hoogzwangere vrouw, een tot de islam bekeerde Duitse, is inmiddels weer vrijgelaten.



De politie was de man op het spoor gekomen na een tip over zijn verdachte aankopen op internet en hield hem al enige tijd in het vizier. Sief Allah H. mengde thuis giftige stoffen onder meer met een op internet gekochte elektrische koffiemolen. Hij heeft zo niet alleen omwonenden, maar ook zijn eigen vrouw en kinderen in groot gevaar gebracht.

Justitie neemt de zaak hoog op omdat ricine, dat betrekkelijk makkelijk te verkrijgen is, gebruikt kan worden voor biologische oorlogsvoering. Het spul is een biologische stof uit de boon van de wonderboom. In zuivere vorm is zelfs 0,03 milligram al dodelijk voor mensen.