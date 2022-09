Zeker 10 doden en 15 gewonden bij steekpartijen in Canada

Motief onduidelijk

De twee verdachten zouden op de vlucht zijn geslagen in een zwarte Nissan Rogue. ,,Het is afgrijselijk wat zich vandaag in onze provincie heeft afgespeeld’’, aldus Blackmore. Over het motief van de twee en of het broers zijn van elkaar, heeft de politie nog niks bekend gemaakt.

Volgens een politiewaarschuwing die kort na de middag werd afgegeven, zou het tweetal zich mogelijk in Regina bevinden, de hoofdstad van de provincie Saskatchewan. Daar was al een grote politiemacht gemobiliseerd vanwege een Canadese voetbalwedstrijd in het Mosaic Stadion nabij het centrum van de stad. Blackmore zei echter dat het onduidelijk was in welke richting de verdachten waren gevlucht en of ze inmiddels van voertuig zijn gewisseld.